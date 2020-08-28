مصر: القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان

محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، القبض على القيادى في جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئا بإحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة.



وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان صحفي: إنه قد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.



وأضافت الداخلية، أن مداهمة الشقة أسفرت عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التى تحتوي على البرامج المشفرة، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات تخريبية.