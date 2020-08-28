عربي

مصر: القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان

مصر: القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان
محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الجمعة، القبض على القيادى في جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئا بإحدى الشقق السكنية في منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان صحفي: إنه قد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وأضافت الداخلية، أن مداهمة الشقة أسفرت عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التى تحتوي على البرامج المشفرة، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات تخريبية.

أخبار ذات صلة

شاهد: كيف رد ولي العهد الأردني على شاب طلب كمامة والده؟

شاهد: كيف رد ولي العهد الأردني على شاب طلب كمامة والده؟

السودان يعلن رسمياً الثمن الذي طلبته أمريكا مقابل رفع اسمه من قائمة الإرهاب

السودان يعلن رسمياً الثمن الذي طلبته أمريكا مقابل رفع اسمه من قائمة الإرهاب

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل ما جرى على الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل ما جرى على الحدود اللبنانية

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل

مصرع 86 وإصابة 44 آخرين جراء السيول بمختلف ولايات السودان

مصرع 86 وإصابة 44 آخرين جراء السيول بمختلف ولايات السودان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مواطنون يرابطون على جبل عيبال لحمايته من الاستيطان

مواطنون يرابطون على جبل عيبال لحمايته من الاستيطان

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية العرقة غرب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية العرقة غرب جنين

مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

انخفاض سعر صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض سعر صرف العملات مقابل الشيكل

موجة حر شديدة غدًا السبت

موجة حر شديدة غدًا السبت

شاهد: حواجز اسمنتية وسواتر رملية لفصل شمال القطاع عن مدينة غزة

شاهد: حواجز اسمنتية وسواتر رملية لفصل شمال القطاع عن مدينة غزة

شاهد: كيف بدت الأوضاع بغزة قبل الإعلان عن اكتشاف 40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: كيف بدت الأوضاع بغزة قبل الإعلان عن اكتشاف 40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

حماس لملادينوف: تصرحياتك بمجلس الأمن مفاجئة وتخدم رواية الاحتلال

حماس لملادينوف: تصرحياتك بمجلس الأمن مفاجئة وتخدم رواية الاحتلال

منوعات

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: &#34;غير صحيح&#34;

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: "غير صحيح"

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية &#34;الاعتداء الجنسي&#34; لابراهيم معلوف تعود للواجهة

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية "الاعتداء الجنسي" لابراهيم معلوف تعود للواجهة

عربي

مصر: القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان

مصر: القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان

السودان يعلن رسمياً الثمن الذي طلبته أمريكا مقابل رفع اسمه من قائمة الإرهاب

السودان يعلن رسمياً الثمن الذي طلبته أمريكا مقابل رفع اسمه من قائمة الإرهاب

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل ما جرى على الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل ما جرى على الحدود اللبنانية

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو