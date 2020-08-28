جيش الاحتلال: أحبطنا تهريب 10 آلاف رصاصة من إسرائيل إلى مناطق السلطة
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب ذخيرة عبر أحد المعابر في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الجيش: إن "موظفي هيئة المعابر بوزارة الجيش أحبطوا صباح اليوم، على معبر ريحان محاولة تهريب 10 آلاف رصاصة من إسرائيل إلى مناطق السلطة بالضفة".
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب ذخيرة عبر أحد المعابر في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الجيش: إن "موظفي هيئة المعابر بوزارة الجيش أحبطوا صباح اليوم، على معبر ريحان محاولة تهريب 10 آلاف رصاصة من إسرائيل إلى مناطق السلطة بالضفة".
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