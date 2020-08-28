جيش الاحتلال: أحبطنا تهريب 10 آلاف رصاصة من إسرائيل إلى مناطق السلطة

رام الله - دنيا الوطنزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب ذخيرة عبر أحد المعابر في الضفة الغربية.وقالت وزارة الجيش: إن "موظفي هيئة المعابر بوزارة الجيش أحبطوا صباح اليوم، على معبر ريحان محاولة تهريب 10 آلاف رصاصة من إسرائيل إلى مناطق السلطة بالضفة".