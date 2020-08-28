مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، مركبة وخطوا شعارات عنصرية على جدران منزل في عصيرة القبلية جنوب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين أحرقوا مركبة تعود ملكيتها للمواطن عبد القادر عصابرة، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران منزله الواقع بين قريتي عصيرة القبلية وعوريف.