لأول مرة منذ سنوات.. جيش الاحتلال يوقف عمل جميع عمال الشركات بمعبر "كرم أبوسالم"

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزارة الجيش الإسرائيلي قررت وقف عمل جميع عمال الشركات والخدمات في معبر الوقود "كرم أبو سالم".



ونقل المحلل العسكري الإسرائيلي، أمير بوخبوط، عن مسؤولين إسرائيليين: "على خلفية التصعيد مع حماس والعقوبات التي تفرضها "إسرائيل" على قطاع غزة، تقرر في وزارة الجيش وقف عمل جميع عمال الشركات/الخدمات في معبر الوقود".



وقال بوخبوط، إن هذا القرار يتخذ لأول مرة منذ سنوات، ويمنع بشكل كامل نقل السولار والبنزين لقطاع غزة.