أوقاف غزة: إغلاق المساجد لا زال مستمرًا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الجمعة، إن إغلاق المساجد وإيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات، وكذلك صلوت الجنائز فيها لا زال مستمرًا.



وذكرت وزارة الأوقاف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه :"تم تكليف مجموعة من الخطباء والوعاظ بإلقاء مواعظ قصيرة اليوم الجمعة عبر مكبرات الصوت في مجموعة من مساجد القطاع بعد أذان الظهر مباشرة أثناء وقت خطبة الجمعة".



وذكرت أنها ستُبث أيضًا موعظة مسجلة -مرئية وإذاعية- موحدة في وقت خطبة الجمعة بعنوان "الثبات في ظل المحن والابتلاءات" وذلك عبر الفضائيات والإذاعات المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأوقاف ووسائل التواصل المختلفة.



وحثت الأوقاف جموع المواطنين إلى الاستماع ومشاهدة هذه الموعظة عبر مكبرات الصوت في المساجد والفضائيات والإذاعات المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم أداء صلاة الظهر جماعةً مع الأهل في المنزل.



وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى توجيه جملة من الرسائل الإيمانية للمواطنين في ظل إغلاق المساجد وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة ضمن إجراءات مواجهة فيروس (كورونا).