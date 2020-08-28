شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تقصف مواقع في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف مواقع في قطاع غزة
جانب من القصف
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة مواقع في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تصريح صحفي: "شنت طائرات حربية غارات على عدة أهداف تابعة لحماس في قطاع ‎غزة ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر؛ خلال الغارات تم استهداف موقع لانتاج وسائل قتالية تابع لحركة حماس".

ولم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال زعم بأنه رصد ست قذائف صاروخية، أُطلقت من قطاع غزة، باتجاه مناطق إسرائيلية.


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