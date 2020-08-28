موجة حر شديدة غدًا السبت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتتعرض البلاد يوم غد السبت إلى موجة شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتنبأت الأرصاد أن تستمر الموجة شديدة الحرارة والجافة على البلاد، يوم الأحد المقبل، تكون درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.