شاهد: هكذا بدى طواقم المستشفى الأندونيسي شمال القطاع فجر اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت صوراً تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طواقم مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، خلال أخذهم قسطاً من الراحة فجر اليوم الجمعة.
أظهرت صوراً تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طواقم مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، خلال أخذهم قسطاً من الراحة فجر اليوم الجمعة.
وحسب الصور، فإن الطواقم الطبية في المستشفى حافظوا على التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، حيث ظهر عليهم التعب الشديد نظراً لتواجدهم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس (كورونا).
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