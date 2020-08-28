شاهد: هكذا بدى طواقم المستشفى الأندونيسي شمال القطاع فجر اليوم





وحسب الصور، فإن الطواقم الطبية في المستشفى حافظوا على التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط، حيث ظهر عليهم التعب الشديد نظراً لتواجدهم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس (كورونا).













رام الله - دنيا الوطنأظهرت صوراً تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طواقم مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، خلال أخذهم قسطاً من الراحة فجر اليوم الجمعة.