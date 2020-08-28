الاقتصاد بغزة: استقبلنا أكثر من ألف بلاغ بشأن استغلال التجار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، في غزة، أنها استقبلت ما يزيد عن ألف بلاغ، خلال اليومين الماضيين، بشأن استغلال التجار، ورفع الأسعار في ظل انتشار فيروس (كورونا).



وأضافت الوزارة، في تصريح لها عبر (فيسبوك): "تم التعامل مع البلاغات من خلال فرق عمل حماية المستهلك، المنتشرة في كافة المحافظات".



وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، رشدي وادي: إنه تم تحرير 110 محاضر يومي الأربعاء والخميس، بحق تجار التجزئة، ممن رفعوا الأسعار، مضيفاً: "من يضبط من التجار يخالف القرارات للمرة الثانية سيغلق محله".



وأضاف وادي: "تم حبس خمسة تجار اليوم، بسبب رفع الأسعار واستغلال الناس، ويستطيع التجار التواصل مع البنوك عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة".