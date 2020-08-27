كهرباء رفح: تقليص خط 9 الإسرائيلي لأعمال الصيانة وسيعود صباحاً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة الكهرباء في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، أنه تم تقليص خط 9 الإسرائيلي، لإجراء أعمال صيانة عليه من الجانب الإسرائيلي.



وأشارت الكهرباء في تصريح لها، إلى أن خط الكهرباء 9 الإسرائيلي، سيعود للعمل غداً صباحاً.