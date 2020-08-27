دولي

مسلحون يقتلون أربعة جنود بكمين وسط مالي

مسلحون يقتلون أربعة جنود بكمين وسط مالي
رام الله - دنيا الوطن
قال جيش مالي، مساء اليوم الخميس: "إن أربعة من جنوده قتلوا وأصيب 12 بكمين نصبه مسلحون لدورية عسكرية لمكافحة الصيد الجائر في منطقة موبتي وسط البلاد".

وتنشط جماعات مسلحة لها صلات بتنظيمي "القاعدة" والدولة في المناطق القاحلة في وسط وشمال مالي، وتستخدم تلك المناطق قاعدة لشن الهجمات على الجنود والمدنيين في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ودول أخرى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشهدت مالي انقلابا أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وهو ما تخشى قوى دولية أن يزيد الاضطرابات في البلاد ويقوض المعركة ضد المتمردين هناك وفي منطقة الساحل الإفريقي بشكل عام.

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