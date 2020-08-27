وزير المالية: يجب الضغط على إسرائيل لوقف الخروقات للاتفاقيات المالية

أكد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الدولية، ووقف الخروقات للاتفاقيات المالية.





جاء ذلك، خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم الخمس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.



وبحث الوزير بشارة ونيكولاي ملادينوف، الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين بظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وخطط الضم، والآثار الاقتصادية السلبية لاستمرار جائحة (كورونا).





رام الله - دنيا الوطن