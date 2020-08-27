واشنطن تُعلن موعد إعادة عقوباتها على إيران

عارض المجلس، التحرك الأمريكي.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن ستعيد فرض عقوباتها ضد إيران، اعتباراً من 20 أيلول/ سبتمبر المقبل.ونشر بومبيو، اليوم الخميس، تغريدة كتب فيها: "لقد أطلقت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إجراء مدته 30 يوماً لاستعادة كافة العقوبات الدولية ضد إيران، بعد عجز مجلس الأمن عن دعم مهمته، التي تكمن في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وستتم إعادة فرض هذه العقوبات في منتصف ليل 20 أيلول/ سبتمبر بتوقيت غرينتش"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "إذا عرض أي عضو في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول مواصلة رفع العقوبات، ستعارضه الولايات المتحدة، إذا لم يتم تقديم أي مشروع بهذا الشأن، فالعقوبات ضد إيران ستستأنف على أي حال في 20 أيلول/ سبتمبر، وهكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231".وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاخ جاني، عدم إمكانية تمرير مبادرة الولايات المتحدة، لإعادة فرض العقوبات على إيران، بعد أن