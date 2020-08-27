شاهد: أهالي غزة يوجهون تحية للطواقم الطبية والشرطة عبر النوافذ ليلاً
رام الله - دنيا الوطن
وجه أهالي قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، التحية للطواقم الطبية ورجالات الشرطة الفلسطينية، على دورهم وجهودهم في ظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
وقد رصدت عدسة "دنيا الوطن"، أهالي قطاع غزة، وهم يوجهون التحية للطواقم الطبية والشرطة الفلسطينية، عبر نوافذ منازلهم.
وكانت الجهات المختصة، (وزارتا الداخلية والأمن الوطني، والصحة)، قد فرضا حضراً للتجول في محافظات قطاع غزة، بعد تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.
وجه أهالي قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، التحية للطواقم الطبية ورجالات الشرطة الفلسطينية، على دورهم وجهودهم في ظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
وقد رصدت عدسة "دنيا الوطن"، أهالي قطاع غزة، وهم يوجهون التحية للطواقم الطبية والشرطة الفلسطينية، عبر نوافذ منازلهم.
وكانت الجهات المختصة، (وزارتا الداخلية والأمن الوطني، والصحة)، قد فرضا حضراً للتجول في محافظات قطاع غزة، بعد تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.
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