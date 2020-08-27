الصحة بغزة: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تسجيل 40 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع، وهو العدد الذي يعتبر الأعلى، الذي يسجله القطاع منذ تفشي الوباء عالمياً.

وقالت الوزارة، إن الإجمالي التراكمي للمصابين 192 منذ آذار/مارس الماضي منها: "متعافون 72، والحالات النشطة 117 (المجتمع 80 وعائدين 37)، والوفيات ثلاثة".وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن الحالات الـ 40 المكتشف إصابتها بفيروس (كورونا) تم كشفها بفعل التقصي الوبائي، مضيفاً: "مازلنا نواصل أخذ عينات للفحص".وأضاف القدرة، وفق قناة (الأقصى): "نعمل على تحديد الحالة الوبائية ونحذر من الشائعات، وندعو المواطنين للالتزام بالاجراءات ولا مجال للتهاون".وتابع القدرة: "المختبر المركزي يواصل فحص عينات من المخالطين وقد يكشف عن مزيد من الإصابات".ومساء اليوم، قال الناطق باسم وزارة الصحة، في غزة، أشرف القدرة: إن المشافي في قطاع غزة غير مغلقة، مستدركاً: "لكن يتم إغلاق الأقسام التي تكتشف فيها إصابات".وأضاف القدرة، وفق قناة (الأقصى): "المشافي كافة تعمل بكل إمكاناتها وطواقمنا تعمل بكل جد، و80% من مصابي (كورونا) لا يحتاجون الدخول إلى المشافي و3% إلى 5% تستدعي حالتهم الدخول للعناية المكثفة".وتابع القدرة: "يتم تجهيز مستشفى غزة الأوروبي بالكامل لأي طارئ، والمرضى الذين يحتاجون للعلاج، سيتحركون رغم حظر التجول، وهناك تفهم من الشرطة للتعامل بإيجابية مع المرضى، واتخذنا قراراً في الصحة، بإجراء الفحص المخبري بالمستشفيات وظهرت لدينا بعض الإصابات، وتم التعامل معها".واستدرك القدرة: "إذا اتسعت الدائرة الوبائية، سيتم اللجوء إلى أخذ عينات عشوائية من المجتمع، واتخذنا إجراءات متقدمة عن العالم نحو الأحوط، وعزل الإصابات، والمسحات المخبرية لدى وزارة الصحة محدودة، ونتواصل مع الجميع؛ لتوفير مسحات والحاجات اللازمة".