شاهد: الجيش الإسرائيلي يترك دباباته ومعداته العسكرية دون حراسة بالجولان

نشرت القناة الإسرائيلية الـ 12، مقطع فيديو، يظهر الآليات الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، دون أي إشراف أو أي حراسة، وذلك خوفاً من أي هجوم عليها.





وقالت القناة: إن العائلات التي توجهت اليوم لزيارة مرتفعات الجولان، ذُهلت عندما وجدت دبابات دون أي إشراف أو حراسة، الدبابات مفتوحة بداخلها المعدات والذخيرة والقذائف.





وأضافت: "بإمكان أي شخص الوصول للكامل وإلى كابينة القائد والمدفع والمذخّر- وبعد الإبلاغ عن الأمر، كان الرد: هذا خلل غير عادي وخطير، وسيتم التحقيق في القضية على الفور من قبل القادة، وسيتم عرضها على مستوى القيادة".





رام الله - دنيا الوطن