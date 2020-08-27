وزارة الخارجية تُعلن بدء التسجيل للراغبين في السفر إلى تركيا

وأوضح، أن المنصة تفتتح التسجيل ابتداء من الساعة الثامنة مساء هذا اليوم الخميس الموافق 27/08/2020، وتغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد المقبل الموافق 30/8/2020.



ونوهت إلى الطلبة الدارسين في الجامعات التركية، بعدم التسجيل على هذه الرحلة، حيث توجد ترتيبات لاحقة خاصة بسفرهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للأحباب العالقين في الوطن، الراغبين في السفر إلى تركيا، وذلك للالتحاق بأعمالهم وأسرهم، على متن رحلة الإجلاء بتاريخ 6/9/2020.وقالت في بيان لها، اليوم الخميس، على كل من يرغب بالسفر إلى تركيا، أو دولة أخرى عبر إسطنبول، الدخول إلى منصة التسجيل الإلكتروني.