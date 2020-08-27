وزارة الخارجية تُعلن بدء التسجيل للراغبين في السفر إلى تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للأحباب العالقين في الوطن، الراغبين في السفر إلى تركيا، وذلك للالتحاق بأعمالهم وأسرهم، على متن رحلة الإجلاء بتاريخ 6/9/2020.
وقالت في بيان لها، اليوم الخميس، على كل من يرغب بالسفر إلى تركيا، أو دولة أخرى عبر إسطنبول، الدخول إلى منصة التسجيل الإلكتروني.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للأحباب العالقين في الوطن، الراغبين في السفر إلى تركيا، وذلك للالتحاق بأعمالهم وأسرهم، على متن رحلة الإجلاء بتاريخ 6/9/2020.
وقالت في بيان لها، اليوم الخميس، على كل من يرغب بالسفر إلى تركيا، أو دولة أخرى عبر إسطنبول، الدخول إلى منصة التسجيل الإلكتروني.
وأوضح، أن المنصة تفتتح التسجيل ابتداء من الساعة الثامنة مساء هذا اليوم الخميس الموافق 27/08/2020، وتغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد المقبل الموافق 30/8/2020.
ونوهت إلى الطلبة الدارسين في الجامعات التركية، بعدم التسجيل على هذه الرحلة، حيث توجد ترتيبات لاحقة خاصة بسفرهم.
ونوهت إلى الطلبة الدارسين في الجامعات التركية، بعدم التسجيل على هذه الرحلة، حيث توجد ترتيبات لاحقة خاصة بسفرهم.
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