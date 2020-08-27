شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُقرر تشديد الإجراءات الوقائية وإرسال وفد وزاري للقطاع

الرئيس عباس يُقرر تشديد الإجراءات الوقائية وإرسال وفد وزاري للقطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ترأس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعاً للجنة الطوارئ، التي تضم أعضاء من الحكومة والأجهزة الأمنية، والمحافظين.

واطلع الرئيس عباس، من اللجنة على تطورات الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس (كورونا) في فلسطين، والخطوات المتخذة للحد من الوباء، ومنع انتشاره.

وأصدر الرئيس عباس، تعليمات بتشديد الإجراءات الوقائية، واحترام تعليمات المؤسسات الحكومية والصحية والأمنية، ومنع التجمعات من أعراس ومآتم وغيرها، والالتزام الكامل بالكمامات والتباعد والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية.

كما أصدر التعليمات، بإرسال وفد وزاري إلى قطاع غزة؛ للوقوف على آخر الأوضاع الوبائية والصحية، وتقديم ما يمكن من مساعدات.

وقدم رئيس الوزراء، محمد اشتية، ووزيرة الصحة، مي الكيلة، خلال الاجتماع، تقارير حول الحالة الوبائية في فلسطين.

وأكد رئيس الوزراء، أنه يتم العمل والتحضير للعودة للمدارس استناداً إلى البروتوكول الصحي، لتأمين استحقاقات الوقاية والسلامة لأبنائنا الطلبة والمعلمين.

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