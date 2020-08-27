الصحة بغزة: سنأخذ عينات عشوائية من المجتمع إذا اتسعت الدائرة الوبائية

قال الناطق باسم وزارة الصحة، في غزة، أشرف القدرة: إن المشافي في قطاع غزة غير مغلقة، مستدركاً: "لكن يتم إغلاق الأقسام التي تكتشف فيها إصابات".



وأضاف القدرة، وفق قناة (الأقصى): "المشافي كافة تعمل بكل إمكاناتها وطواقمنا تعمل بكل جد، و80% من مصابي (كورونا) لا يحتاجون الدخول إلى المشافي و3% إلى 5% تستدعي حالتهم الدخول للعناية المكثفة".



وتابع القدرة: "يتم تجهيز مستشفى غزة الأوروبي بالكامل لأي طارئ، والمرضى الذين يحتاجون للعلاج سيتحركون رغم حظر التجول، وهناك تفهم من الشرطة للتعامل بإيجابية مع المرضى، اتخذنا قراراً في الصحة، بإجراء الفحص المخبري في المستشفيات وظهرت لدينا بعض الإصابات، وتم التعامل معها".



واستدرك القدرة: "إذا اتسعت الدائرة الوبائية، سيتم اللجوء إلى أخذ عينات عشوائية من المجتمع، واتخذنا إجراءات متقدمة عن العالم نحو الأحوط، وعزل الإصابات، والمسحات المخبرية لدى وزارة الصحة محدودة، ونتواصل مع الجميع؛ لتوفير المسحات والحاجات اللازمة".







وفي سياق ذي صلة، أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية الصحية ومسؤول دائرة الطب الوقائي في قطاع غزة د. مجدي ضهير ان الطواقم الطبية مستمرة في مواصلة العمل الدؤوب لاحتواء الحالة الوبائية، وحصرها وقطع شوط طويل في هذا الاتجاه ضمن الخطط المتاحة وجهوزية طواقم وزارة الصحة للتعامل مع هذه الحالة.

وأوضح ضهير، في تصريح صحفي، أن وزارة الصحة تستكمل اجراءاتها ومتابعتها للحالة الصحية لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس (كورونا) والتي بلغ عددهم 40 مصاب داخل قطاع غزة وحجرهم في مستشفى العزل وسحب العينات للأشخاص المخالطين والتحقق من سلامتهم.

وأفاد أن الطواقم العاملة في قسم الاستجابة السريعة تعمل على مدار الساعة وجاهزة لتلقي اي سؤال واستفسار بالتعاون مع فريق الطب الوقائي لمساعدتهم وتقديم الخدمات الارشادية لهم من خلال الاتصال على الرقم المجاني 103 بالتعاون مع وكالة الغوث .

وشدد على أهمية الالتزام بالارشادات والاجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة لتجنب الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مؤكدا أن صحة وسلامة الجميع هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تقع على عاتق كل فرد من افراد المجتمع لتجاوز المرحلة الصعبة من خلال الالتزام بالتدابير الوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.

وأكد ضهير أن خطة وزارة الصحة تسير في اتجاهين هما التقصي الوبائي لتحديد خارطة انتشار الوباء وتتبع مصدر العدوى وحصر كافة المخالطين واتخاذ الإجراءات الطبية مع المصابين، وشملت هذه المهام سحب وفحص عينات مئات المخالطين المتواجدين بالمنطقة الجغرافية المحيطة بسكن الحالات المصابة، الى جانب إجراء مسح شامل لجميع الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي لتحقق من عدم وجود اي اصابات ومن ثم توسيع دائرة المسح داخل المجتمع لكل فرد ظهرت علية أعراض المرض او تثبت مخالطتة لمصاب بفيروس كورونا

وأكد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي ومحدودية الحركة حمايةً لأبناء شعبنا.

رام الله - دنيا الوطن