اللواء صلاح: سجلنا حالات تراخٍ بقرار حظر التجول وفصلنا محافظات القطاع عن بعضها

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الشرطة الفلسطينة في غزة، اللواء محمود صلاح، إن قيادة الشرطة الفلسطينية، تتابع فرض حظر التجول، مضيفاً: "تم تسجيل بعض حالات التراخي في بعض الأماكن، وتم اتخاذ قرار بالتشديد والتعامل بشكل أكثر صرامة، حفاظا على سلامتهم للخروج من هذه المحنة".



وأضاف صلاح، وفق وكالة (الرأي): "هناك تدرج في التعامل مع المواطنين، وسنذهب لقرارات أصعب، وأي مواطن يخالف القرارات والتعليمات، سيترتب عليه مساءلة قانونية، وتم فصل المحافظات، وفق الخطط الموضوعة، وقد تضطر الشرطة لتقسم المحافظات بناء على خارطة الوباء".



وتابع: "أعطينا تعليمات لجميع الإدارات المختصة، بمتابعة ملف الشائعات، ونتابع من يحاول استغلال الظروف الصعبة لمخالفة القانون، وتم توقيف بعض الحالات، وهناك تنسيق مع النيابة العامة، ونؤكد على أن قيادة الشرطة لن تسمح لأي شخص باستغلال الظروف في قطاع غزة، ونشر أي معلومة غير صادرة عن جهة رسمية"



وأكمل: "المباحث العامة، ومباحث التموين، تتابع الأسواق والأسعار، وهناك تواصل مع الوزارات ذات العلاقة، حتى لا يمسح لأحد بالتلاعب بالأسعار".