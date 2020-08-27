عربي

السودان يعلن رسميا الثمن الذي طلبته أمريكا مقابل رفع اسمه من قائمة الإرهاب

السودان يعلن رسميا الثمن الذي طلبته أمريكا مقابل رفع اسمه من قائمة الإرهاب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، اليوم الخميس، عن اتفاق حكومته مع الإدارة الأمريكية على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح الوزير السوداني في مقابلة مع شبكة (سي إن إن)، أن ذلك سيتم بالتزامن مع سداد التعويضات لأسر ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998.

وقال صالح، إن الخرطوم توصلت لاتفاق تسوية مع أسر ضحايا السفارتين الأمريكيتين، على أن يتم دفع مبلغ 330 مليون دولار لأسر الضحايا الأمريكيين، مؤكدًا أن "الاتفاق متوقف على الدفع".

طالبت المحكمة العليا الأمريكية، السودان، في السابق، بدفع أكثر من 10 مليارات دولار، كتعويضات عقابية على الحكومة السودانية لمشاركتها في الحادثين.

وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، في يونيو/ حزيران الماضي، أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين، في إشارة إلى الهجومين اللذين اتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع فيهما.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية: "شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بات وشيكا.من جانبه أضاف صالح، أنه تم الاتفاق مع الإدارة الأمريكية، على ضرورة صدور تشريع من الكونغرس الأمريكي يمنع فتح مثل هذه القضايا ضد السودان مستقبلاً في المحاكم الأمريكية".

وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والذي زار الخرطوم، قبل أيام، كشف للسلطات السودانية، عن أن "إزالة السودان من قائمة الإرهاب ستتم مباشرة عقب دفع مبلغ التسوية".

وتعتبر التسوية الأمريكية المقترحة، جزءا من مطالبات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في عام 1998، فضلًا عن حادث البارجة الأمريكية "يو إس كول" قرب شواطئ اليمن في عام 2000، والتي تتهم الولايات المتحدة نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بالضلوع فيها.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان منذ عام 1997، متهمة الخرطوم بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في دول الجوار وانتهاك حقوق الإنسان.

وبعد عشر سنوات تقريبا تم توسيع العقوبات بسبب النزاع بإقليم دارفور السوداني، إلى أن جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغائها جزئيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

ويسعى السودان لرفع كامل للحظر الاقتصادي الأمريكي، وذلك من خلال تجاوز عقبة حذف اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل ما جرى على الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل ما جرى على الحدود اللبنانية

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل

مصرع 86 وإصابة 44 آخرين جراء السيول بمختلف ولايات السودان

مصرع 86 وإصابة 44 آخرين جراء السيول بمختلف ولايات السودان

تسجيل137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فى تونس

تسجيل137 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فى تونس

التضخم في لبنان يقفز فوق 100% على أساس سنوي في يوليو

التضخم في لبنان يقفز فوق 100% على أساس سنوي في يوليو

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في الاختصاص العالي للطب بالجزائر

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الاختصاص العالي للطب بالجزائر

الحساينة يناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية لإنقاذ القطاع الصحي بقطاع غزة

الحساينة يناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية لإنقاذ القطاع الصحي بقطاع غزة

الديمقراطية تحذر من احتكار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية والتلاعب بأسعارها

الديمقراطية تحذر من احتكار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية والتلاعب بأسعارها

لجنة مكلفة من رئيس الوزراء تتوصل لحل أزمة مستشفى المقاصد

لجنة مكلفة من رئيس الوزراء تتوصل لحل أزمة مستشفى المقاصد

حماد: من يحاصر شعبنا سيدفع ثمناً باهظاً و(كورونا) يزيدنا عزماً على التمسّك بمقاومة العدو

حماد: من يحاصر شعبنا سيدفع ثمناً باهظاً و(كورونا) يزيدنا عزماً على التمسّك بمقاومة العدو

اللجنة التنفيذية تحذر من إمكانية قيام أي دولة عربية بالتطبيع مع الاحتلال

اللجنة التنفيذية تحذر من إمكانية قيام أي دولة عربية بالتطبيع مع الاحتلال

الخارجية تعلن فتح باب التسجيل للعالقين بالوطن والراغبين في السفر للكويت

الخارجية تعلن فتح باب التسجيل للعالقين بالوطن والراغبين في السفر للكويت

الوزير سالم: مستمرون بالعمل للارتقاء في تقديم الخدمات والتسهيل على المواطنين

الوزير سالم: مستمرون بالعمل للارتقاء في تقديم الخدمات والتسهيل على المواطنين

منوعات

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: &#34;غير صحيح&#34;

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: "غير صحيح"

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية &#34;الاعتداء الجنسي&#34; لابراهيم معلوف تعود للواجهة

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية "الاعتداء الجنسي" لابراهيم معلوف تعود للواجهة

عربي

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل ما جرى على الحدود اللبنانية

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل ما جرى على الحدود اللبنانية

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة