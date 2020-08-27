الصليب الأحمر: النظام الصحي بغزة مهترئ والقطاع يعيش عزلة عن العالم

قالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، سهير زقوت، القطاع يواجه مشكلة انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة، ويعيش في عزلة عن العالم.وأوضحت زقوت، وفق قناة (الغد)، أن فيروس (كورونا) مصدر قلق كبير للجنة الدولية للصليب الأحمر، لافتًة إلى أن النظام الصحي مهترئ منذ 14 عامًا بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسامات الداخلية.وأشارت إلى أن هناك عشرات الحالات المصابة بحاجة إلى دخول العناية المركزة وأجهزة تنفس صناعي.