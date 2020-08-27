الاقتصاد بغزة: (كرم أبو سالم) يعمل لإدخال المواد الأساسية.. وهذه آلية توزيعها













رام الله - دنيا الوطنطمأن رامي أبو الريش، مدي عام التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، الفلسطينيين، أن معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي القطاع، يعمل لإدخال المواد الأساسية.وقال أبو الريش في تصريح، نشر على صفحة الوزارة، مساء اليوم الخميس: "سيتم توزيع المواد الاساسية جغرافيا، على المحافظات من المعبر مباشرة، كما سيقوم التجار، مساء اليوم، بإدخال الكثير من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمحروقات عبر ساحة البضائع المصرية".يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدرت قرارا بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، حتى إشعار آخر، بسبب استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.