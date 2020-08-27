"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الاختصاص العالي للطب بالجزائر





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس،توفر منح دراسية في الاختصاص العالي للطب بالجزائر للعام الدراسي 2020 - 2021.ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.