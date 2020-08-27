"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الاختصاص العالي للطب بالجزائر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس،
توفر منح دراسية في الاختصاص العالي للطب بالجزائر للعام الدراسي 2020 - 2021.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس،
توفر منح دراسية في الاختصاص العالي للطب بالجزائر للعام الدراسي 2020 - 2021.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
التعليقات