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شؤون فلسطينية

الحساينة يناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية لإنقاذ القطاع الصحي بقطاع غزة

الحساينة يناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية لإنقاذ القطاع الصحي بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
ناشد وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق، الدكتور مفيد
الحساينة، المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية، لإنقاذ القطاع الصحي في قطاع غزة وتقديم المساعدات الطبية العاجلة للشعب الفلسطيني وذلك في ظل انتشار فيروس (كورونا) في القطاع.

وأشار الدكتور الحساينة إلى أن القطاع الصحي في مستشفيات قطاع غزة يعاني من أزمة حقيقية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي، ولوازم المختبرات الطبية، مؤكداً أن الحصار المفروض على قطاع غزة أدى إلى تراجع المنظومة الصحية في القطاع جراء منع إدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى غزة، وخاصة الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للفحص الطبي لفيروس (كورونا).

وبين الدكتور الحساينة أن تعداد سكان قطاع غزة نحو مليوني نسمة يعيشوا في بقعة صغيرة لا تتجاوز مساحتها ٣٥٠ كيلوا مترا، وأن قطاع غزة أعلى نسبة كثافة سكانية على مستوى العالم، ما يجعل احتمالات تفشي فيروس (كورونا) كبيرة جدا، وستصبح كارثة حقيقية تتطلب من الدول الصديقة والشقيقة والاتحاد الأوروبي تقديم يد العون والعمل على توفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس (كورونا).

وتقدم الدكتور الحساينة بالشكر الجزيل لكوادر الأجهزة الأمنية المختلفة والطواقم الطبية العاملة على مجهوداتهم في مواجهة جائحة فيروس (كورونا)، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والأخد بأسباب الوقاية وذلك للحد من انتشار الفيروس.

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