البزم: فتح معبر رفح حالياً فسيكون هناك خطر يتهدد حياة الناس



وفيما يتعلق بمعبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، أكد البزم أن استمرار إغلاق المعبر، أمر صعب لسكان القطاع، لافتا إلى أنه في حال فتحه حالياً، سيكون هناك خطر يتهدد حياة الناس، مشدداً على ضرورة تحمل الإجراءات حفاظاً على حياة المواطنين.



وقال: "يتم فتح معبر رفح في حال تهيئة الظروف، وحينما تكون الأوضاع جاهزة لاستقبال مزيد من المواطنين العالقين، وقد تم فتحه على فترات خلال الشهور الماضية".



وأضاف البزم: "وعي المواطنين والتزامهم هما الأساس في مواجهة الفيروس، وجميع الإجراءات الحكومية هي مُساندة لما يتخذه المواطن على صعيده الشخصي من إجراءات".



وأوضح البزم أن الشرطة تبذل جهودها لضبط الحركة ومنع التجوال في جميع المحافظات، مشددا على ضرورة أن يتعاون المواطنون في هذا الإطار.



وأشار إلى أن تم توجيه تعليمات لعناصر الشرطة باستيعاب المواطنين خلال تنفيذ قرار حظر التجوال، لكن يجب ألا يُؤدي ذلك إلى حالة من التراخي والاستهتار.



في سياق ذي صلة، أكد البزم، أن وزارة الصحة الفلسطينية، تقوم بسحب عينات عشوائية بإعداد كبيرة، وتُجري الفحوصات ويتم الإعلان عن نتائجها أولاً بأول.

وقال: "ندرك جيداً صعوبة الظروف التي يعيشها شعبنا، ووزارة التنمية أعلنت أن قرابة 50 ألف أسرة على سلم أولوياتها في توفير قوتها الأساسي، فلا يمكن تركهم في هذه الظروف الصعبة".



وأضاف: "يجب ألا يُشغل المواطنون أنفسهم في بحث كيفية دخول الفيروس إلى غزة، ففرق التقصي الوبائي تقوم بدورها في هذا الأمر، ومطلوب من المواطنين الحفاظ على اتخاذ إجراءات السلامة".



وفيما يتعلق بالشائعات، أكد البزم، محاربتها مرتبطة بوعي المواطن واستقائه الأخبار عن المصادر الرسمية، وقطع الطريق على المروجين.



وقال: "نعكف حالياً في وزارة الداخلية على صناعة مئات الآلاف من الكمامات من أجل توفيرها بين أيدي المواطنين"، مضيفا: "لدينا خطط وتصورات في حال توسّعت رقعة انتشار الفيروس، ونُجهز أنفسنا لكل الاحتمالات".

وفيما يتعلق بمعبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، أكد البزم أن استمرار إغلاق المعبر، أمر صعب لسكان القطاع، لافتا إلى أنه في حال فتحه حالياً، سيكون هناك خطر يتهدد حياة الناس، مشدداً على ضرورة تحمل الإجراءات حفاظاً على حياة المواطنين.وقال: "يتم فتح معبر رفح في حال تهيئة الظروف، وحينما تكون الأوضاع جاهزة لاستقبال مزيد من المواطنين العالقين، وقد تم فتحه على فترات خلال الشهور الماضية".وأضاف البزم: "وعي المواطنين والتزامهم هما الأساس في مواجهة الفيروس، وجميع الإجراءات الحكومية هي مُساندة لما يتخذه المواطن على صعيده الشخصي من إجراءات".وأوضح البزم أن الشرطة تبذل جهودها لضبط الحركة ومنع التجوال في جميع المحافظات، مشددا على ضرورة أن يتعاون المواطنون في هذا الإطار.وأشار إلى أن تم توجيه تعليمات لعناصر الشرطة باستيعاب المواطنين خلال تنفيذ قرار حظر التجوال، لكن يجب ألا يُؤدي ذلك إلى حالة من التراخي والاستهتار.في سياق ذي صلة، أكد البزم، أن وزارة الصحة الفلسطينية، تقوم بسحب عينات عشوائية بإعداد كبيرة، وتُجري الفحوصات ويتم الإعلان عن نتائجها أولاً بأول.

رام الله - دنيا الوطنأكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، أن تخفيف الإجراءات المفروضة، مرهون بالمتابعات التي تجريها الجهات المختصة فيما يتعلق بمحاصرة فيروس (كورونا)، لافتا إلى أنه يتم تقييم الأمور أولاً بأول ويتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع.جاء ذلك في حديث مباشر له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن قرار حظر التجوال اضطراريا، حيث قال: "لم نكن نود اللجوء له، وهو يكلفنا الكثير من الطاقات والنفقات، ويُحملنا عبئاً كبيراً، لكنه مهم وضروري للتقليل من انتشار الفيروس".وأضاف: "ندرك جيداً صعوبة قرار حظر التجوال، وأضراره السلبية على جميع مناحي الحياة، لكننا أمام خطر أكبر يتهدد حياة المواطنين".وفي السياق، أكد البزم، أنه يتم التوازن بين الحفاظ على حياة المواطنين، وبين تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل هذه الظروف، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه تم السماح للمزارعين بالتحرك يوميا من الساعة الخامسة فجرا وحتى الثامنة صباحاً؛ من أجل جني المحاصيل وتوفيرها بين أيدي المواطنين.وقال: "لا داعي للتخزين الكبير، وعلى المواطنين الاقتصار على توفير المواد لمدة أيام قليلة، فالسلع والمواد الأساسية متوفرة بشكل كامل".وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الداخلية بغزة، أن كل الخدمات الأساسية والضرورية متاحة للمواطنين، والجهات الحكومية تعمل على توفيرها في كافة المحافظات، ولكن وفق إجراءات الوقاية والسلامة.وأشار إلى أنه تم تعميم عناوين وأرقام هواتف نقاط البيع من قبل وزارة الزراعة؛ ليتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم من خلالها طيلة فترة حظر التجوال.وقال: "بإمكان المواطنين الإبلاغ عن أية حالات استغلال أو ارتفاع للأسعار عبر مراسلة وزارتي الزراعة والاقتصاد من خلال موقعيهما على الإنترنت".في ذات الجانب، أكد البزم، أنه تم البدء منذ أمس، تجهيز بعض المدارس لاستخدامها كمراكز للحجر صحي ونقل المستضافين بالمراكز الأخرى إليها، حيث قال: "نسابق الليل والنهار من أجل محاصرة الفيروس وحماية مجتمعنا، ونحن أمام ظروف استثنائية لابد فيها من تحمّل الإجراءات"، مضيفا: "نحن أمام مرحلة خطرة ولا مجال فيها للاستهتار".وبين البزم، أن الجهات السياسية تبذل كل الجهد من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والتخفيف عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى أنها تُسخّر كل الإمكانات من أجل زيادة ساعات توفّر الكهرباء للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الحالية.