مسؤول بالموساد يكشف: علاقتنا مع الإمارات بدأت قبل 15 عاما



وتابع: "لقد أخذنا بالفعل خريطة وبدأنا في فحص دول المنطقة، وقمنا بتحليل أي منها نبدأ اتصالات معها وما هي المصالح المشتركة الممكنة والتي يمكن أن تكون وبحثنا عن الروابط، فكانت الإمارات العربية المتحدة مجرد واحدة من تلك الدول التي ركزنا عليها".



ولفت ميدان إلى أن المزيد من الدول ستسير على خطى الإمارات، ويمكن للبحرين أن تفعل الشيء نفسه وكذلك عمان والمملكة العربية السعودية والكويت، وسوف يستغرق الأمر وقتاً لتبني مثل هذه التغييرات المهمة".



رام الله - دنيا الوطنقال ديفيد ميدان المسؤول السابق في جهاز الموساد إن رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون طلب في عام 2006 من رئيس الجهاز مئير داغان إقامة علاقات مع الدول السنية المعتدلة في المنطقة.وأضاف ميدان وفق القناة السابعة الإسرائيلية، أن العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بدأت قبل 15 عامًا حين التقت وفود إسرائيلية بممثلي الإمارات في قمم سياسية مختلفة.وفي مقابلة مع موقع (سبوتنيك) أشار ميدان إلى أن الاتصالات بين الطرفين أصبحت أكثر جدية في عام 2006، عندما طلب رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون من رئيس الموساد الراحل مئير داغان العمل مع المسؤولين السنيين في الشرق الأوسط وإقامة اتصالات معهم.