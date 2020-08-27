اشتية: وفد وزاري سيزور غزة لمتابعة الأوضاع عن كثب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة متابعة حكومية للحالة الوبائية في قطاع غزة، تتكون من وزيرة الصحة، ووزير التنمية الاجتماعية، ووزراء قطاع غزة، مهمتها الاهتمام بكل ما يتعلق بالوباء ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.



وقال رئيس الوزراء، في تصريح صحفي: "نتابع الحالة الوبائية في غزة لحظة بلحظة كما نتابعها في القدس والخليل وجنين، وأوعزنا لوزارة الصحة بتوفير كل الاحتياجات المستعجلة لمستشفيات القطاع فوراً من مسحات فحص وأدوية ومستلزمات وقاية وغيرها، لتتمكن من الاضطلاع بمهامها في مواجهة تفشي الوباء".



وتابع: "سنرسل وفداً وزارياً لغزة بصورة مستعجلة لتقييم الوضع على الأرض ومناقشة الاحتياجات والمعوقات على أرض الواقع ورفع التوصيات للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".



من جانب آخر، أوعز رئيس الوزراء لوزير التنمية الاجتماعية إلى رفع أعداد الأسر المستفيدة من المساعدات المالية والإغاثية في القطاع لتقليل الارتدادات الاقتصادية على المواطنين.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، على اكتشاف 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وقالت الصحة، في وقت سابق اليوم، أن عدد الحالات المكتشفة داخل المجتمع وصلت إلى 26 حالة، وحالتي وفاة، فيما بلغ عدد الحالات من العائدين 37 حالة نشطة.



كما أعلن الصحة، أن عدد المتواجدين في مراكز الحجر الصحي بلغ 2269 مستضاف، فيما فرض الحجر المنزلي للمخالطين على 178 شخصاً.