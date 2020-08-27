شاهد: مقطع مؤثر لمُمرض يُغني لأحد المرضى في مستشفى الصداقة بغزة







Hala Hamdy): الله يسعد قلب اى شخص بيسعد غيره حتى لو بأقل التفاصيل.

وعلقت (ام مؤمن): " بوركت جهودكم وأمدكم الله بالصحة والعافية"، فيما أضافت (Aghadeer Abdullah Dagga) أسعد الله أوقاتك ومنحك بركة الصحة والرزق.

هذه ليست الحالة الاولى، فقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مماثل لطبيب عراقي يغني لمريضة مصابة بـ(كورونا)، أغنية "أمي" للفنان العراقي سعدون الجابر للرفع من معنويات مريضته.







وقد أثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل، فقالت (الله يسعد قلب اى شخص بيسعد غيره حتى لو بأقل التفاصيل.هذه ليست الحالة الاولى، فقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مماثل لطبيب عراقي يغني لمريضة مصابة بـ(كورونا)، أغنية "أمي" للفنان العراقي سعدون الجابر للرفع من معنويات مريضته.

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقطاع غزة، فيديو مؤثر يرصد الممرض أحمد النجار، من مدينة (خانيونس) جَنُوب قطاع غزة، وهو يُغني بصوت شجي للمرضى المصابين بفيروس (كورونا) في المستشفى التركي.وظهر الممرض النجار وهو يمسك بيد مريض، محجور في المستشفى التركي، وبدأ يغني له أغنية ( محبوبي بالوصال) بصوت جميل، وقد ظهرت علامات السعادة على المريض، بتصرف الممرض اللطيف.