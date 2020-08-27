الصحة العالمية: غزة تستطيع التعامل مع مئات الإصابات فقط وإجراء 1500 فحص يومياً

قالت منظمة الصحة العالمية، إن اكتشاف الحالات داخل قطاع غزة بعد ستة أشهر من تفشي الفيروس، أعطى المجال للمنظومة الصحية من أجل الجهوزية بطريقة أفضل.



وأضافت على لسان مدير مكتبها، بغزة، د.عبد الناصر صبح، في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": أن اكتشاف الحالة الأولى داخل المجتمع أمر متوقع بسبب طبيعة الفيروس واحتمالات الخطأ البشري المتعلقة بإجراءات الحجر والعزل.



وشدد على أن قدرة المنظومة الصحية مقتصرة على التعامل مع مئات الحالات فقط، وليس الآلاف، و"بالتالي فإن هذه القدرة في التعامل مع الفيروس تعتمد بشكل كبير على مدى وعي وتعاون المجتمع في الحد من الحركة واتخاذ الإجراءات الوقائية، حتى يتسنى للطواقم الطبية متابعة المخالطين وتحديد بؤر انتشار الفيروس وبالتالي رسم خريطة وبائية ملائمة لتسهيل احتواء الفيروس".



وقال صبح: تم تعزيز قطاع غزة خلال الشهر الماضي بالعديد من المعدات والأجهزة الطبية لمواجهة جائحة (كوفيد-19) منها أربعة أجهزة فحص "PCR" لتمكن الطواقم في غزة من إجراء أكثر من 1500 عينة خلال 24 ساعة.



وأكد مدير منظمة الصحة العالمية بغزة، أن ما يوجد من أدوات فحص في غزة، تكفي للشهر القادم وتقوم المنظمة بالتجهيز لتوريد كميات أخرى في الأيام القادمة.



وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته "دنيا الوطن" مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بغزة، د.عبد الناصر صبح:



س: ما تعليق منظمة الصحة العالمية على اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في العالم؟





ج. تثمن منظمة الصحة العالمية جهود وزارة الصحة خلال الستة أشهر السابقة في منع انتشار حالات داخل المجتمع، وذلك بالتزامن مع وعي الناس وإدراكهم لأهمية الإجراءات الوقائية.



اكتشاف الحالة الأولى داخل المجتمع أمر متوقع بسبب طبيعة الفيروس واحتمالات الخطأ البشري المتعلقة بإجراءات الحجر والعزل. لكن الحقيقة ان اكتشاف الحالات داخل قطاع غزة بعد ستة أشهر أعطى المجال للمنظومة الصحية من أجل الجهوزية بطريقة أفضل.



منظمة الصحة العالمية ومنذ شهر آذار/مارس تقوم مع وزارة الصحة بإعداد خطط الحد من تفشي الفيروس وقامت المنظمة بتوفير أجهزة ومجموعة أدوات الفحص حتى تتمكن وزارة الصحة من اكتشاف الحالات في بداياتها وبالتالي تستطيع أن تحد من انتشار الفيروس.



أما وقد بدأ انتشار الفيروس داخل المجتمع الغزي، فقد انتقلنا من مرحلة المنع إلى مرحلة احتواء الفيروس.



س: ما الدور الذي تقوم به المنظمة من أجل الحد من تفشي الفيروس في القطاع؟



ج: تعمل الطواقم في وزارات الصحة والداخلية والتنمية الاجتماعية بشكل متناغم لإعداد الخطط لمجابهة هذا الفيروس. ولكن مازالت قدرة المنظومة الصحية مقتصرة على التعامل مع مئات الحالات فقط، وليس الآلاف. وبالتالي فإن هذه القدرة في التعامل مع الفيروس تعتمد بشكل كبير على مدى وعي وتعاون المجتمع في الحد من الحركة واتخاذ الإجراءات الوقائية، حتى يتسنى للطواقم الطبية متابعة المخالطين وتحديد بؤر انتشار الفيروس وبالتالي رسم خريطة وبائية ملائمة لتسهيل احتواء الفيروس.



ش: ما هي قدرة السلطات في غزة على الحد من تفشي الفيروس في ظل الكثافة السكانية العالية؟



ج: تقوم منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم التقني المناسب لوزارة الصحة الفلسطينية بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات المراحل المختلفة في الطوارئ الصحية.



حيث قامت المنظمة بتزويد الوزارة بدليل تفصيلي متعلق بآلية اكتشاف الحالات والتعامل معها، وليكون أحد المراجع من أجل إعداد البروتوكولات والخطط قبل تفشي الفيروس أو في حالة انتشاره كما هو الحال الآن.



بالإضافة إلى ذلك قامت المنظمة بدعم الوزارة في جميع التدريبات التي نفذتها بهدف تدريب وتأهيل الكوادر ورفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها.



كما قامت المنظمة بتوريد بعض الأجهزة والمعدات للمستشفى الذي حددته وزارة الصحة للتعامل مع مرضى (كوفيد-19).



وقد تم تعزيز قطاع غزة خلال الشهر الماضي بالعديد من المعدات والأجهزة الطبية لمواجهة جائحة (كوفيد-19) منها أربعة أجهزة فحص "PCR" لتمكن الطواقم في غزة من إجراء أكثر من 1500 عينة خلال 24 ساعة. ويتوفر حاليا مسحات تكفي على الأقل لمدة شهر من الآن. كما وقد تم توريد 10 أجهزة تنفس صناعي وجهازين صدمة الكهربائية.



إضافة إلى ذلك تقوم المنظمة وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بحملة للتواصل مع المجتمعات من أجل رفع الوعي والحد من مخاطر جائحة (كوفيد-19).



ومؤخراً قامت المنظمة بالتعامل مع أطباء العالم فرنسا لإنشاء خمس مناطق فرز لتفعيلها داخل المستشفيات الرئيسية في محافظات مختلفة من القطاع.



س: كنتم قد حذرتم من دخول الفيروس لقطاع غزة.. وهذا ما حصل .. والآن هي الخطوات التي يجب أن يقوم بها كل من السلطات والشعب في القطاع من أجل الحد من التفشي؟



ج: على أفراد المجتمع الالتزام بالإجراءات الوقائية كاملة من حيث التباعد الجسدي والنظافة الشخصية وآداب العطس وتجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة، كل ذلك من شانه مساعدة السلطات الصحية في الحد من تفشي الفيروس.



لطالما كان المفتاح الذهبي للحد من انتشار الفيروس هو مدى تعاون الناس والتزامهم بالتعليمات والإجراءات التي تصدر عن السلطات المحلية من حظر التجوال وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى.



س: هل الإغلاق وحظر التجول هو الحل الأنسب في بداية تفشي الفيروس؟



ج: لاحتواء الفيروس وإعداد الخارطة الوبائية، لابد من الحد من حركة الناس لمنح الفرصة للفرق الطبية من متابعة المخالطين وتحديد بؤر انتشار الفيروس ويتم في جميع الدول. حظر التجول خطوة أساسية في البداية لرسم الخارطة الوبائية ونحن في هذه المرحلة.



س: هل هناك تنسيق بين المنظمة والسلطات في غزة حول الخطوات التي تقوم وستقوم بها بعد ظهور حالات داخل المجتمع؟



ج. دائما هناك تنسيق ما بين المنظمة والوزارة من خلال اللجان المشتركة. تقوم المنظمة بالمشاركة في اتخاذ القرارات على أساس تقديم النصح والاقتراحات وتبقى للسلطات الصحية في غزة السيادة والريادة في عملية احتواء الفيروس.



س: المسحات الموجودة حاليا هل هي كافية بالنظر لكثافة السكان وخطر التفشي بكثرة بالأيام المقبلة؟



ج: ما يوجد من أدوات فحص تكفي للشهر القادم وتقوم المنظمة بالتجهيز لتوريد كميات أخرى في الأيام القادمة من منطلق حرصنا على توفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوصات للمخالطين والمشتبه بإصابتهم.



س: هل يمكن الحديث في الوقت الحالي عن حصول القطاع على لقاحات تم التوصل إليها في العالم من أجل أن تكون متوفرة في القطاع؟





ج: الوقت مبكرا لحصول القطاع على لقاحات الآن حيث أنها لازالت في طور التجربة. لا يتوقع الحصول على لقاح معتمد عالميا قبل نهاية هذا العام.



خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان