طبيب غزي مصاب بـ(كورونا) يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن تجربته مع المرض

أن الإصابات المكتشفة لا يظهر عليها أي أعراض مرضية، مشيراً إلى أن





تواصلت "دنيا الوطن"، مع أحد المصابين بفيروس (كورونا) وهو طبيب صدرية الدكتور أحمد الربيعي، للتحدث معه عن الفيروس وكيفية انتقاله له، والأعراض التي يشعر بها، وتوقعاته للأيام المقبلة وكان لنا الحديث التالي:

أعلنت الحكومة في قطاع غزة، مطلع الأسبوع، حالة الطوارئ ومنعت حركة المواطنين إلا للضرورة القصوى ولأمر طارئ فقط مع الالتزام بارتداء الكِمامة والتقيد بالجراءات الوقائية، بعد انتشار فيروس (كورونا) داخل القطاع، بعدما كان يقتصر على مراكز الحجر وبأعداد بسيطة لا تُذكر.فيما كشفت وزارة الصحة عبر الناطق باسمها الدكتور أشرف القدرة،الأيام المقبلة قد تكشف عن مزيد من الإصابات المصابة بالفيروس.انا الدكتور أحمد الربيعي، استشاري الباطنة والصدرية في مستشفى الشفاء الطبي.على الأغلب، من المرضى النائمين لدينا في قسم الصدرية بمستشفى الشفاء، هناك مريضتين لدينا في قسم الصدرية، وتم تشخيصهم اليومين الماضيين، واكتشفنا اصابتهما بفيروس (كورونا).وطبعاً نحن نمر على المرضى في هذا القسم يومياً، ونفحصهم، ونتابع أمورهم، فاحتمال كبير أن أكون قد أخذت العدوى من أحد المرضى.وربما تكون العدوى قد انتقلت لي في فترة سابقة ومن مرضى أخرين، الله أعلم.الحمد لله لم أشعر بأي أعراض، أنا ذهبت للفحص حتى اطمأن على نفسي كوني مخالط لمرضى مصابين بفيروس (كورونا)، من باب الاطمئنان، فإذا بنتيجة العينة تظهر (إيجابية) أي أنني مُصاب.والحمدلله حتى الآن لا أشعر بأي أعرض.تابعت الحالة الصحية لمريضة (كورونا) يوم الأحد، وحالة أخرى قبل أسبوع، وطوال هذه الفترة وحتى الأن لا أشعر بأي أعراض.صحيح، وقد تم سحب عينات من جميع أفراد أسرتي بالأمس، وحتى الأن ننتظر نتائجها، والحمد لله حتى الأن لا يوجد أعراض المرض على أي منهم، وإن شاء الله تكون نتائجهم سلبية ولا يُصاب أحد منهم بالمرض.أهم شيء أن يلتزم المواطنين بمنازلهم، والتباعد الاجتماعي، والنظافة الشخصية، وشرب المشروبات الدافئة، وتناول الأطعمة والمشروبات التي تقوي المناعة، بالإضافة لتناول الفيتامينات والفواكه.أهم شيء عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى، حتى لا يأخذ المواطن العدوى من أي شخص مصاب ويمشي بالشارع ولا تظهر عليه الأعراض، فينقل العدوى لك، وتعود بها لمنزلك.اتوقع أن يكون هناك زيادة في عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا)، لأن جزء من شعبنا يتعامل مع الموضوع باستهتار قليلاً، هناك البعض يخرج ولا يلتزم بالحجر المنزلي بشكل كامل.والنقطة الأخرى أننا لا نعلم متى دخل الفيروس إلينا، شاهدنا إصابات بالأسبوع الماضي، انما متى دخل الفيروس لدينا، وما مدى انتشاره، وكم شخص حامل للفيروس ولا تظهر عليه أعراض ولا يشكي من شيء ؟ لا أحد يعلم، خلال الأسبوع القادم سنشهد أعداد جديدة.حالياً انا متواجد بمستشفى الصداقة التركي، وعندما انتهي من فترة الحجر وتظهر نتائج التحاليل سلبية، ومن المؤكد طبعاً انني سأعود للعمل، فهذا واجبنا وقد درسنا الطب حتى نقدم الخدمات لأهلنا ولشعبنا.وطبعاً سيكون هناك إجراءات وقاية أكثر خلال الفترة القادمة.