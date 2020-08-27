الوزير سالم: مستمرون بالعمل للارتقاء في تقديم الخدمات والتسهيل على المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

ترأس وزير النقل والمواصلات عاصم سالم صباح اليوم الخميس 27/8/2020 الإجتماع الدوري لموظفي الفئة العليا بالوزارة ،وذلك لمناقشة العديد من القضايا والمسائل التي تهم كافة قطاعات النقل والمواصلات.



وشدد الوزير سالم خلال الإجتماع على ضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحي واجراءات السلامة العامة للموظفين ومتلقي الخدمة على حد سواء ، كما تم مناقشة شكوى المواطنين حول زيادة الاجرة في وسائل النقل العام وعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، وشدد على ضرورة مراقبة الخطوط من قبل وحدة التفتيش والرقابة الميدانية ( دوريات السلامة على الطرق) بالتعاون مع مراقب المرور في كل محافظة.



وتناول الاجتماع افتتاح مكتب تابع لمديرية النقل والمواصلات في مدينة نابلس ، يقع في المنطقة الغريبة لتقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية والتسهيل على المواطنين.



وفي ذات السياق أثنى الوزير سالم على تفهم ووعي وصبر الموظفين بالرغم من تأخر صرف الرواتب بسبب قرصنة الاحتلال وعدم تحويل اموال المقاصة والتي هي حق للشعب الفلسطيني ، مشيداً بالحس الوطني العالي لدى الموظفين ومساندتهم للقيادة والحكومة في هذه الظروف الصعبة، وعبر عن اعتزازه بالجهود الحثيثة التي تبذلها طواقم العمل بالوزارة للتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات بجودة عالية.