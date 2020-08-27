حمد: يوجد خطة لإغاثة 50 ألف أسرة في قطاع غزة

أكد غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة ، اليوم الخميس 17 أغسطس 2020، أن الوزارة لديها خطة لإغاثة 50 ألف أسرة في القطاع، مضيفا "نسعى للوصول إلى أكبر عدد".





وقال حمد خلال حديث مع إذاعة صوت الأقصى، إن الوزارة تعمل على اتجاهين، الأول هو دعم مراكز الحجر الصحي، والثاني العمل في المجتمع.





وبيّن أن هناك تنسيق بين الوزارة في غزة والمؤسسات المحلية والدولية لتقديم الإغاثة للسكان.

وأضاف وكيل وزارة التنمية في غزة "مستمرون في تقديم كل المستلزمات داخل مراكز الحجر رغم وجود إصابات داخل المجتمع"، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق خطة معدة ومجهزة مسبقا.

وأشار حمد إلى وجود اتصالات مع المؤسسات الدولية، مضيفا "لمسنا استجابة منها لتقديم الإعانة لسكان قطاع غزة".



رام الله - دنيا الوطن