شؤون فلسطينية

أبو ظريفة: الاحتلال أفشل كل الجهود المصرية والعربية.. ومعه ساعات ليُقرر

أبو ظريفة: الاحتلال أفشل كل الجهود المصرية والعربية.. ومعه ساعات ليُقرر
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة
خاص دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، أن الاحتلال الإسرائيلي أوصد الأبواب أمام كل التحركات المصرية والعربية والدولية، وعليه أن يتحمل النتائج.  

وحمل أبو ظريفة خلال حديثه مع "دنيا الوطن" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن فشل كل الجهود المبذولة من الأطراف المصرية والإقليمية والدولية، في الوصول لحالة عودة الهدوء.

وأضاف " إذا لم يصغ الاحتلال للمواقف الفلسطينية، فعليه أن يدرك أن كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا وأمام المجموعات العاملة في الميدان، وبالتالي الساعات القادمة على الاحتلال أن يختار ما بين رفع الحصار أو استمرار أدوات المقاومة بأشكال وبإبداعات مختلفة".

وأشار أن الجانب الفلسطيني لا يمكنه الالتزام بالهدوء، دون أي التزام برفع الحصار عن قطاع غزة، متمم " الهدوء مقابل الهدوء أمر لا يمكن أن يقبل به أي من أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلى الاحتلال أن يتحمل كل النتائج والتداعيات".

وأكمل: إذا كان الاحتلال يعتقد أن أزمة (كورونا) يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على أدوات النضال والكفاح فهو واهم، وبالتالي الشبان في الميدان، والمجموعات قادرة أم توائم بين الفعل في الميدان وبين الوقاية من جائحة (كورونا).

وكشف أن (كورونا) يبرز الوجه البشع للاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يمت للإنسانية بصلة في إطار إبقاء العقوبات الجماعة على قطاع غزة والحصار في ظل انتشار هذا الوباء، مكملاً " هناك مسؤولية على العالم للتحرك بهدف إنقاذ القطاع من هذا الحصار كجريمة حرب والضغط على الاحتلال لرفعه.

أخبار ذات صلة

المكتب الإعلامي الحكومي: هناك محدودية لمسألة انتشار عدوى (كورونا) في قطاع غزة

المكتب الإعلامي الحكومي: هناك محدودية لمسألة انتشار عدوى (كورونا) في قطاع غزة

سريلانكا تؤكد دعمها السياسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية حتى تحقيق السلام العادل

سريلانكا تؤكد دعمها السياسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية حتى تحقيق السلام العادل

عكرمة صبري: الصمت العربي والإسلامي مؤشر على التنازل عن القدس

عكرمة صبري: الصمت العربي والإسلامي مؤشر على التنازل عن القدس

محافظ قلقيلية يوعز للشرطة والأجهزة الأمنية بالتشدد بالإجراءات بعد تزايد إصابات (كورونا)

محافظ قلقيلية يوعز للشرطة والأجهزة الأمنية بالتشدد بالإجراءات بعد تزايد إصابات (كورونا)

&#34;المرور&#34; بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

"المرور" بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

هنية: قادة حماس سيشاركون بالاجتماع المقبل للأمناء العامين للفصائل برام الله

هنية: قادة حماس سيشاركون بالاجتماع المقبل للأمناء العامين للفصائل برام الله

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سريلانكا تؤكد دعمها السياسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية حتى تحقيق السلام العادل

سريلانكا تؤكد دعمها السياسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية حتى تحقيق السلام العادل

عكرمة صبري: الصمت العربي والإسلامي مؤشر على التنازل عن القدس

عكرمة صبري: الصمت العربي والإسلامي مؤشر على التنازل عن القدس

محافظ قلقيلية يوعز للشرطة والأجهزة الأمنية بالتشدد بالإجراءات بعد تزايد إصابات (كورونا)

محافظ قلقيلية يوعز للشرطة والأجهزة الأمنية بالتشدد بالإجراءات بعد تزايد إصابات (كورونا)

&#34;المرور&#34; بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

"المرور" بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

&#34;الميزان&#34;: كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات (كورونا)

"الميزان": كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات (كورونا)

عريقات: الاتصالات مستمرة لمنع أي دولة عربية بأن تحذو حذو الإمارات

عريقات: الاتصالات مستمرة لمنع أي دولة عربية بأن تحذو حذو الإمارات

منوعات

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: &#34;غير صحيح&#34;

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: "غير صحيح"

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية &#34;الاعتداء الجنسي&#34; لابراهيم معلوف تعود للواجهة

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية "الاعتداء الجنسي" لابراهيم معلوف تعود للواجهة

عربي

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل