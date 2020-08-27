شؤون فلسطينية

المكتب الإعلامي الحكومي: هناك محدودية لمسألة انتشار عدوى (كورونا) في قطاع غزة

المكتب الإعلامي الحكومي: هناك محدودية لمسألة انتشار عدوى (كورونا) في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الخميس، أنه تم إجراء 2500عملية فحص كورونا خلال الساعات الماضية، مؤكدًا وجود محدودية لمسألة انتشار العدوى في القطاع.

وأوضح معروف خلال لقاء عبر وكالة "شهاب"، أن الفحص تركز على الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف، أنه تم أخذ عينات عشوائية من مستشفيات قطاع غزة، وأن البعض منها تم عمل فحص شامل لها بعد ظهور بعض الإصابات فيها، مشيرًا إلى أن الفحوصات ستتسع في حال طبقت الوعودات بتوفير المعدات والأجهزة الخاصة بالفحص الطبي مطلع الأسبوع القادم.

ونفى معروف بأن تكون المستشفيات هي سبب نقل العدوى، مشيرًا إلى أنه تم إجراء الكثير من الفحوصات وكانت النتيجة سلبية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات طبية خاصة في الأقسام التي ظهرت فيها حالات مصابة بكورونا، مؤكدا أن المستشفيات لازالت تعمل لكن وفق إجراءات وقائية معينة.

وتابع معروف، "نعمل على تخصيص مراكز حجر صحي للمخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا"،  

وبخصوص فتح معبر رفح البري خلال الفترة المقبلة، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بأنه لا مجال للحديث عن فتح المعبر طوال فترة استضافة العالقين الذين قدموا في الفتحة الأخيرة للمعبر.

وأضاف، "الظروف التي نمر بها في قطاع غزة في ظل كورونا تفرض علينا تطبيق الاجراءات الخاصة بفتح معبر رفح البري.

 

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