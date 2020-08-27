محافظ قلقيلية يوعز للشرطة والأجهزة الأمنية بالتشدد بالإجراءات بعد تزايد إصابات (كورونا)

وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 337 إصابة، وهناك عينات قيد الفحص ننتظر نتائجها.



وتابع رواجبة في تصريح عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): أنه نظراً لارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، الناتجة عن المخالطة في حفلات الأعراس والتجمعات، "فإننا نعيد التأكيد على التشدد في منع حفلات الأعراس، وكافة أشكال التجمعات الأخرى".



وأوعز محافظ قلقيلية إلى الشرطة والأجهزة الأمنية بالتشدد في الإجراءات، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.



وطالب رواجبة، المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصادرة، وعدم إقامة أي احتفال أو المشاركة في هذه المناسبات، التي هي السبب الرئيسي لتفشي هذا الوباء.

رام الله - دنيا الوطنقال محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الخميس: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم 34 إصابة.يأتي ذلك، بعد تسجيل عشر إصابات، توزعت في قلقيلية بواقع خمس إصابات، و"سنيريا" بواقع أربع، و"حبلة" إصابة واحدة.