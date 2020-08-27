"المرور" بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى





وقال في تصريحات لإذاعة (الأقصى): إنه لا يمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى، وضمن إجرءات الوقاية والسلامة.





وأضاف النادي: يؤلمنا إرجاع بعض المركبات والمواطنين أثناء التنقل بين المحافظات، لأن حياة الناس وسلامة مجتمعنا، تتطلب منا تشديد الإجراءات، مؤكداً "أننا نقدم حياة عناصرنا في شرطة المرور وتركهم بيوتهم وأهاليهم للمحافظة على سلامة أبناء شعبنا".





وشدد مدير عام شرطة المرور بمحافظات القطاع، على أن نقاط المخابز موجودة في كل مربعات المحافظات، ولا يحتاج المواطنون للمركبات من أجل التحرك للوصول إليها.







وقال: بالأمس أُعلن عن إصابة أحد عناصر شرطة المرور بفيروس (كورونا) متمنين له السلامة والمعافاة التامة.

رام الله - دنيا الوطنأكد العميد علي النادي، مدير عام شرطة المرور في محافظات قطاع غزة، وجود تواصل مستمر مع كافة الوزارات والبلديات؛ لتسهيل حركة المركبات في التنقل بين المحافظات، لتوفير حاجيات ومستلزمات أبناء شعبنا.