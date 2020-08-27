هنية: اتفاق الإمارات سيكون جسراً لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، اليوم الخميس: إن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".
وقال في لقاء صحفي مع وسائل إعلام تركية في مدينة اسطنبول: "إن اتفاقية التطبيع الإماراتية، طعنة بظهر الشعب الفلسطيني، وتأتي في ظل تحالف إقليمي في المنطقة تقوده إسرائيل".
وأضاف: "من المؤلم أن هناك دولاً عربية تتماشى مع (صفقة القرن) الأمريكية، بهدف إخراج القضية والشعب الفلسطيني من المعادلة".
وتابع هنية: "الفلسطينيون داخل فلسطين وخارجها، يرفضون تطبيع الإمارات"، محذراً من أن اتفاق الإمارات "سيكون جسراً لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل" وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).
قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، اليوم الخميس: إن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".
وقال في لقاء صحفي مع وسائل إعلام تركية في مدينة اسطنبول: "إن اتفاقية التطبيع الإماراتية، طعنة بظهر الشعب الفلسطيني، وتأتي في ظل تحالف إقليمي في المنطقة تقوده إسرائيل".
وأضاف: "من المؤلم أن هناك دولاً عربية تتماشى مع (صفقة القرن) الأمريكية، بهدف إخراج القضية والشعب الفلسطيني من المعادلة".
وتابع هنية: "الفلسطينيون داخل فلسطين وخارجها، يرفضون تطبيع الإمارات"، محذراً من أن اتفاق الإمارات "سيكون جسراً لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل" وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).
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