هنية: اتفاق الإمارات سيكون جسراً لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، اليوم الخميس: إن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".



وقال في لقاء صحفي مع وسائل إعلام تركية في مدينة اسطنبول: "إن اتفاقية التطبيع الإماراتية، طعنة بظهر الشعب الفلسطيني، وتأتي في ظل تحالف إقليمي في المنطقة تقوده إسرائيل".



وأضاف: "من المؤلم أن هناك دولاً عربية تتماشى مع (صفقة القرن) الأمريكية، بهدف إخراج القضية والشعب الفلسطيني من المعادلة".



وتابع هنية: "الفلسطينيون داخل فلسطين وخارجها، يرفضون تطبيع الإمارات"، محذراً من أن اتفاق الإمارات "سيكون جسراً لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل" وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).