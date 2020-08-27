المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بموقف مملكة البحرين من موضوع التطبيع مع دولة الاحتلال، مشيداً بتصريحات عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي أدلى بها أمام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم أمس الأربعاء في المنامة، والتي أكدت على دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل أي تطبيع للعلاقات العربية مع دولة الاحتلال.
كما واعتبر الوزير المالكي، تأكيد عاهل البحرين على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لحل الدولتين، الذي يحقق السلام العادل والشامل، المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، هو ذات الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين، رغم كل الضغوطات المفروضة عليها، والرافض لكل محاولات التطبيع دون انسحاب إسرائيل من كامل الأراض الفلسطينية، التي احتلتها عام 67 وقيام دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المالكي، أن موقف ملك البحرين، سيساعد الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة (صفقة القرن) ومخططات الضم، وسيعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود أمام هذه التحديات.
يذكر، أن اتصالاً هاتفياً، كان قد تم بين وزير الخارجية رياض المالكي، ونظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو إلى المنامة، عاصمة مملكة البحرين، حيث أكد الوزير الزياني للمالكي، التزام مملكة البحرين، بدعم دولة فلسطين، وبذل كل الجهود لتحقيق ذلك، والتزامها بكافة القرارات العربية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية.
رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بموقف مملكة البحرين من موضوع التطبيع مع دولة الاحتلال، مشيداً بتصريحات عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي أدلى بها أمام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم أمس الأربعاء في المنامة، والتي أكدت على دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل أي تطبيع للعلاقات العربية مع دولة الاحتلال.
كما واعتبر الوزير المالكي، تأكيد عاهل البحرين على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لحل الدولتين، الذي يحقق السلام العادل والشامل، المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، هو ذات الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين، رغم كل الضغوطات المفروضة عليها، والرافض لكل محاولات التطبيع دون انسحاب إسرائيل من كامل الأراض الفلسطينية، التي احتلتها عام 67 وقيام دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المالكي، أن موقف ملك البحرين، سيساعد الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة (صفقة القرن) ومخططات الضم، وسيعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود أمام هذه التحديات.
يذكر، أن اتصالاً هاتفياً، كان قد تم بين وزير الخارجية رياض المالكي، ونظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو إلى المنامة، عاصمة مملكة البحرين، حيث أكد الوزير الزياني للمالكي، التزام مملكة البحرين، بدعم دولة فلسطين، وبذل كل الجهود لتحقيق ذلك، والتزامها بكافة القرارات العربية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية.
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