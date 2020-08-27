المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

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رام الله - دنيا الوطن

رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بموقف مملكة البحرين من موضوع التطبيع مع دولة الاحتلال، مشيداً بتصريحات عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي أدلى بها أمام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم أمس الأربعاء في المنامة، والتي أكدت على دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل أي تطبيع للعلاقات العربية مع دولة الاحتلال.



كما واعتبر الوزير المالكي، تأكيد عاهل البحرين على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لحل الدولتين، الذي يحقق السلام العادل والشامل، المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، هو ذات الموقف الثابت والراسخ لمملكة البحرين، رغم كل الضغوطات المفروضة عليها، والرافض لكل محاولات التطبيع دون انسحاب إسرائيل من كامل الأراض الفلسطينية، التي احتلتها عام 67 وقيام دولة فلسطين المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد المالكي، أن موقف ملك البحرين، سيساعد الشعب الفلسطيني وقيادته في مواجهة (صفقة القرن) ومخططات الضم، وسيعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود أمام هذه التحديات.



يذكر، أن اتصالاً هاتفياً، كان قد تم بين وزير الخارجية رياض المالكي، ونظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو إلى المنامة، عاصمة مملكة البحرين، حيث أكد الوزير الزياني للمالكي، التزام مملكة البحرين، بدعم دولة فلسطين، وبذل كل الجهود لتحقيق ذلك، والتزامها بكافة القرارات العربية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية.