دولي

وزير الخارجية الصيني: التضامن والتعاون أقوى سلاح في الحرب على (كورونا)

وزير الخارجية الصيني: التضامن والتعاون أقوى سلاح في الحرب على (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، الزائر، وانغ يي، يوم الثلاثاء: إن التضامن والتعاون لا يمثلان فقط السلاح الأقوى لدى المجتمع الدولي لمحاربة فيروس (كورونا) الجديد، (كوفيد- 19)، وإنما يمثلان أيضاً الطريقة الأكثر فعالية لاستعادة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. 

أدلى وانغ بهذه التصريحات، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، حيث نقل التحيات الودية من القيادة الصينية إلى كونتي، وشكره على تبادل وجهات النظر عبر الهاتف خلال عطلته. 

وأشار وانغ إلى أن زيارته إلى أوروبا، كانت أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الصيني منذ تفشي (كوفيد- 19)، قائلاً: إن كون إيطاليا المحطة الأولى في زيارته، يرسل إشارة واضحة بأن الصين، تولي اهتماماً كبيراً لإيطاليا. 

وقال وانغ: إن البلدين والشعبين دعما بعضهما البعض في مواجهة الصعوبات، وأرسيا مثالاً للتعاون في الحرب على المرض، مضيفاً أن العلاقات الثنائية تعززت أيضاً في الحرب المشتركة على المرض. 

وذكر وانغ أن الصين وإيطاليا كشريكين جيدين، حاربا جنباً إلى جنب، عندما تفشى (كورونا)، ويتعين عليهما السعي للتنمية المشتركة في أعقابه. 

وأشار الوزير إلى أنه هو ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، استعرضا خبرة تطوير العلاقات الصينية - الإيطالية منذ تأسيس العلاقات قبل 50 عاما، ورسما معا طريق تنمية العلاقات الثنائية للخمسين عاما القادمة، يوم الثلاثاء، قائلا إن الجانبين اتفقا على دعم التنمية الشاملة للعلاقات الصينية - الإيطالية مع تقدم مبادرة الحزام والطريق، كقوة محركة مهمة، ودعم التعددية كرؤية مشتركة، وتشجيع الحوار والتعاون بين الحضارات المختلفة كالتزامات واجبة. 

وقال وانغ إن الصين تدعم إيطاليا في تولي رئاسة مجموعة الـ20 العام القادم، ومستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع إيطاليا من أجل دعم النظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة بشكل مشترك، وتقوية التعاون في الحوكمة العالمية، وحماية نظام التجارة متعدد الأطراف، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح من أجل تحقيق إسهامات إيجابية في السلام والتنمية في العالم في عصر ما بعد المرض. 

وأضاف وانغ أن الصين تولي اهتماما كبيرا للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي ومستعدة لإجراء اتصالات وتبادلات ثنائية بروح الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الداخلية، واستطرد أن الصين سعيدة برؤية إيطاليا تؤدي إيجابيا في هذا الصدد. 

ومن ناحيته، طلب كونتي من وانغ إرسال خالص تحياته وأطيب تمنياته إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ. كما شكر الصين على دعمها القيم في الحرب على (كوفيد-19)، نيابة عن إيطاليا حكومة وشعبا. 

وقال كونتي: إن علاقات الصداقة بين الشعبين أصبحت أقوى مع مرور الوقت وإن توقيع مذكرة تفاهم مع الصين حول مبادرة الحزام والطريق قدم لإيطاليا فرصا تنموية. 

ويأمل الجانب الإيطالي في زيادة تعزيز التعاون الثنائي في الطاقة والصناعة والاقتصاد والتجارة، ودعم علاقات اقتصادية وتجارية أكثر توازنا مع الصين، بحسب كونتي. 

وأضاف كونتي: إن إيطاليا مستعدة للقيام بدور مهم في دعم التنمية الصحية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، وتتطلع لإنهاء المفاوضات حول اتفاقية استثمار ثنائية في الوقت المحدد، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي والصين حول المؤشرات الجغرافية في أقرب وقت ممكن. 

واستطرد كونتي: أن إيطاليا تدعم التعددية بحزم وتدعو لحل المشاكل والتحديات التي تواجه العالم من خلال طرق متعددة الأطراف وليس طرقا أحادية. 

أخبار ذات صلة

(كورونا) عالميا: أكثر من 830 ألف وفاة و24 مليونا و357 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: أكثر من 830 ألف وفاة و24 مليونا و357 ألف إصابة

ولايات أميركية تقاضي ترامب لسعيه إلى &#34;تقويض خدمة البريد&#34; قُبيل انتخابات الرئاسة

ولايات أميركية تقاضي ترامب لسعيه إلى "تقويض خدمة البريد" قُبيل انتخابات الرئاسة

وزير خارجية فرنسا يُحذّر من &#34;خطر اختفاء لبنان&#34;

وزير خارجية فرنسا يُحذّر من "خطر اختفاء لبنان"

قوات فرنسية وإيطالية تنتشر في شرق المتوسط ومدمرة أمريكية تشارك في مناورات مع تركيا

قوات فرنسية وإيطالية تنتشر في شرق المتوسط ومدمرة أمريكية تشارك في مناورات مع تركيا

ماكرون يضع خارطة طريق للإصلاح في لبنان

ماكرون يضع خارطة طريق للإصلاح في لبنان

فرنسا: تسجيل زيادة قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فرنسا: تسجيل زيادة قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الهند تواصل تسجيل قفزات قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الهند تواصل تسجيل قفزات قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

ألمانيا: تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

ألمانيا: تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

"المرور" بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

&#34;الميزان&#34;: كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات (كورونا)

"الميزان": كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات (كورونا)

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُنكل بشقيقين من مدينة الخليل ويعتقل أحدهما

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُنكل بشقيقين من مدينة الخليل ويعتقل أحدهما

أهالي سلوان يدعون لأداء صلاة الجمعة بخيمة الاعتصام بحي البستان

أهالي سلوان يدعون لأداء صلاة الجمعة بخيمة الاعتصام بحي البستان

مملكة هولندا تبدي استعدادها لزيادة دعم قطاع العدالة في فلسطين

مملكة هولندا تبدي استعدادها لزيادة دعم قطاع العدالة في فلسطين

وزارتا الزراعة والاقتصاد: السماح للمزارعين بتسويق الخضروات للمواطنين بالأسعار المعتمدة

وزارتا الزراعة والاقتصاد: السماح للمزارعين بتسويق الخضروات للمواطنين بالأسعار المعتمدة

منوعات

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: &#34;غير صحيح&#34;

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: "غير صحيح"

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية &#34;الاعتداء الجنسي&#34; لابراهيم معلوف تعود للواجهة

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية "الاعتداء الجنسي" لابراهيم معلوف تعود للواجهة

عربي

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل