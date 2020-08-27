شؤون فلسطينية

"الميزان": كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات (كورونا)

"الميزان": كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان تحذيره من كارثة حقيقية تتهدد قطاع غزة، في ظل انتشار فايروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي.

ودعا المركز في بيان صحفي المجتمع الدولي إلى دعم قدرات السلطات المحلية للحيلولة دون خروج الوباء عن السيطرة.

واستنكر استمرار الحصار الإسرائيلي وتشديده، واستمرار الهجمات الحربية، في ظل الخطر الحقيقي الناجم عن تدهور البنية التحتية لقطاع الصحة واحتمال خروج الوباء عن السيطرة، وهو ما حذّر منه المركز مرات عدة.

وطااب المجتمع الدولي بتحرك فوري وفاعل الأمر الذي يجعل من تفشي كورونا خطر قائم ويهدد بكارثة حقيقية، في ظل تدهور واقع الخدمات الصحية وانقطاع التيار الكهربائي لحوالي (20 ساعة) يومياً. 

أخبار ذات صلة

&#34;المرور&#34; بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

"المرور" بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

هنية: اتفاق الإمارات سيكون جسراً لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل

هنية: اتفاق الإمارات سيكون جسراً لمرور مزيد من التطبيع مع إسرائيل

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُنكل بشقيقين من مدينة الخليل ويعتقل أحدهما

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُنكل بشقيقين من مدينة الخليل ويعتقل أحدهما

&#34;الصحة&#34; بغزة تنشر ملخص تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة تنشر ملخص تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) في القطاع

اجتماع بين حسين الشيخ وملادينوف لبحث الأزمة المالية للسلطة

اجتماع بين حسين الشيخ وملادينوف لبحث الأزمة المالية للسلطة

فلسطين تُسجّل قفزة كبيرة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجّل قفزة كبيرة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

"المرور" بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

&#34;الميزان&#34;: كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات (كورونا)

"الميزان": كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات (كورونا)

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُنكل بشقيقين من مدينة الخليل ويعتقل أحدهما

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُنكل بشقيقين من مدينة الخليل ويعتقل أحدهما

أهالي سلوان يدعون لأداء صلاة الجمعة بخيمة الاعتصام بحي البستان

أهالي سلوان يدعون لأداء صلاة الجمعة بخيمة الاعتصام بحي البستان

مملكة هولندا تبدي استعدادها لزيادة دعم قطاع العدالة في فلسطين

مملكة هولندا تبدي استعدادها لزيادة دعم قطاع العدالة في فلسطين

وزارتا الزراعة والاقتصاد: السماح للمزارعين بتسويق الخضروات للمواطنين بالأسعار المعتمدة

وزارتا الزراعة والاقتصاد: السماح للمزارعين بتسويق الخضروات للمواطنين بالأسعار المعتمدة

منوعات

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: &#34;غير صحيح&#34;

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: "غير صحيح"

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية &#34;الاعتداء الجنسي&#34; لابراهيم معلوف تعود للواجهة

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية "الاعتداء الجنسي" لابراهيم معلوف تعود للواجهة

عربي

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل