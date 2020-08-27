هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُنكل بشقيقين من مدينة الخليل ويعتقل أحدهما

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نكّل فجر اليوم، بالشاب إياد محمود أبو هشهش، من مخيم الفوار بمدينة الخليل، أثناء اعتقاله من بيته، واقتياده لجهة مجهولة.



وأوضحت الهيئة، أنه تم الاعتداء على الشاب بوحشية، وضربه بأعقاب البنادق، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة بوجهه، وكسر برجله، ومن ثم فقد وعيه.



وأضافت الهيئة، أنه تم التنكيل أيضاً بشقيق المعتقل يعقوب، وضربه بعنف، وهو يرقد حالياً بإحدى مشافي الخليل.



ووفقاً لعائلة الشابين، فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل العائلة، وقلبته رأساً على عقب، ومن ثم استولت على مبلغ من المال وثلاث قطع من الذهب.