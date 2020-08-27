"الصحة" بغزة تنشر ملخص تقريرها اليومي بشأن فيروس (كورونا) في القطاع

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، ملخص التقرير اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع.



وأشارت الوزارة في التقرير، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن المتواجدين في مراكز الحجر والعزل، 2269 مستضافاً، فيما هناك حجر منزلي لـ 178 مواطناً، خالطوا مصابين بالفيروس.



وأضافت: أن إجمالي تراكمي للمصابين بالفيروس منذ آذار/ مارس الماضي، 138، مؤكدة أن الحالات النشطة بـ (كورونا) 63 (المجتمع 26 وعائدون 37).



أما على صعيد الوفيات، فقد توفي بالفيروس حتى الآن، ثلاثة مواطنين، اثنان منهم أمس الأربعاء، من غير المحجورين.