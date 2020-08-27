اجتماع بين حسين الشيخ وملادينوف لبحث الأزمة المالية للسلطة

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

التقى الوزير حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ميلادينوف.



وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الوضع السياسي في المنطقة، والأزمة المالية، والتهديدات الإسرائيلية في ظل وقف التنسيق، وما تعانيه الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، جراء جائحة (كورونا).



هذا، وقد حضر اللقاء طاقم من مكتبي الوزير، ومنسق عملية السلام.