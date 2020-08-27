أهالي سلوان يدعون لأداء صلاة الجمعة بخيمة الاعتصام بحي البستان

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رام الله - دنيا الوطن

دعا أهالي بلدة سلوان، للمشاركة الحاشدة غدًا في أداء صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي البستان في البلدة، احتجاجًا على استمرار هدم قوات الاحتلال لمنازل المقدسيين بالحي.



وقال أهالي سلوان: إن صلاة الجمعة، ستقام غدًا في خيمة الاعتصام بحي البستان، بحضور خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، وذلك دعماً لأصحاب البيوت المهدمة، ورفضاً لسياسة هدم البيوت، وتهجير السكان بشكل عام ومنازل سلوان بشكل خاص.



وأوضح الأهالي، أن هذه الخيمة، أصبحت رمزًا للصمود والثبات، وتحدي أوامر الهدم العنصرية والطرد، التي تتبعها بلدية الاحتلال بحق الحي وسكانه.



وشدد الأهالي على أن حضور المصلين واحتشادهم، يأتي للتأكيد على حق المقدسيين بالعيش في بيوتهم وعلى أرضهم، وهو حق يعتبره المقدسيون أزلي ثابت، يعلو على كل القوانين العنصرية وقرارات الهدم الإدارية والأحكام القضائية المجحفة والمنافية للحقوق الإنسانية والربانية.



وكانت بلدية الاحتلال، أزالت مؤخرًا خيمة الاعتصام في حي البستان لأكثر من مرة، بحجة أنها غير قانونية، إلا أن الأهالي أعادوا نصبها من جديد.



يذكر، أن الخيمة مقامة منذ عام 2009، ردًا على قرارات هدم الحي بأكمله لصالح المشاريع الاستيطانية، وشهدت الخيمة فعاليات شبه يومية، وتوافداً رسمياً وشعبياً عليها.



وتسعى بلدية الاحتلال منذ سنوات، لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى "حديقة الملك" لصالح مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أجّل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني.