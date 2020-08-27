مبعوث صيني يدعو إلى دعم أكبر للعراق

طالب مبعوث صيني يوم الأربعاء المجتمع الدولي بمساعدة العراق في مكافحة الإرهاب وإعادة بناء اقتصاده مع احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.





ولفت قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن العراق يعتزم إجراء انتخابات مبكرة في يونيو 2021، موضحا أن العملية السياسية في العراق تمر بمرحلة حرجة، وأنه يتعين على المجتمع الدولي احترام ملكية وقيادة العراق لكل مساعيه.





وشدد قنغ خلال اجتماع لمجلس الأمن على أنه عند تقديم يد العون، من المهم الإنصات أولا إلى آراء العراق، واحترام سيادته والامتناع عن فرض الحلول عليه أو التدخل في شؤونه الداخلية. ويتعين على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن تقدم المساعدة الانتخابية وفقا لتفويضها.





وقال إن "العراق احتج مرارا على التحركات العسكرية الأحادية الجانب لبعض الدول على أراضيه. ونؤكد مجددا على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه دائما".





وطالب قنغ بتوفير الدعم لجهود العراق في حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، قائلا:"ندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه للعراق لتعزيز النتائج التي تحققت بشق الأنفس في مكافحة الإرهاب ومعالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب. كما يجب علينا دعم العراق لتقديم الإرهابيين إلى العدالة وفقا لقوانينه المحلية، ونبذ المعايير المزدوجة والتسييس في مكافحة الإرهاب".





كما أكد قنغ على المجتمع الدولي ضرورة مساعدة العراق في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن العراق الممزق بالحرب يواجه الآن مصاعب اقتصادية ومالية، تتفاقم بسبب انخفاض أسعار النفط ومرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وأنه يتحتم على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لمساعدة العراق في إعادة الإعمار وتنويع اقتصاده، وخلق المزيد من الوظائف، والقضاء على الفقر، وتحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية.





كما يجب الوفاء بوعود مساعدته. ويجب ألا تكون هناك شيكات على بياض أو قيود سياسية مرتبطة بالمساعدات. وفي خضم الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد-19 في العراق، هناك حاجة ماسة إلى توفير مزيد من المساعدة الدولية لمكافحة الوباء وتعزيز نظام الصحة العامة في العراق، وفقا لقوله.





وأشار قنغ إلى أن الصين تقف إلى جانب العراق، حكومة وشعبا، في سعيه لتحقيق السلام والتنمية، وتدعم جهودهما لحماية السيادة والأمن الوطنيين ومكافحة كوفيد-19، موضحا أن الصين ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، وتعميق التعاون، بما في ذلك من خلال مبادرة الحزام والطريق، والمساهمة في تنميته الاجتماعية والاقتصادية لصالح جميع العراقيين.





رام الله - دنيا الوطن