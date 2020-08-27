(كورونا) عالميا: أكثر من 830 ألف وفاة و24 مليونا و357 ألف إصابة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حتى صباح اليوم الخميس، أن الفيروس أودى بحياة 830,152 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 24 مليونا و357 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد على 16 مليونا و890 ألف مريض.





وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الأربعاء، أكثر من 273 ألف إصابة جديدة، أي ما يزيد على ربع مليون إصابة جديدة خلال يوم واحد، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة لنفس اليوم 6,346 حالة وفاة، حسب موقع Wordometers المختص بآخر إحصاءات الجائحة حول العالم ونقلته (وفا).





وبينت الاحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي كل من: الولايات المتحدة الامريكية (1,289 وفاة)، والبرازيل (1,090 وفاة)، والهند (1,017 وفاة)، والمكسيك (650 وفاة)، وكولومبيا (295 وفاة).





فيما بينت الاحصاءات أن الدول الخمس عالميا التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي كل من: الهند (75,995 إصابة)، والبرازيل (47,828 اصابة)، والولايات المتحدة الامريكية (44,637 اصابة)، والأرجنتين (10,550 إصابة)، وكولومبيا (10,142 إصابة).





كما أوضحت الإحصاءات ان الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي كل من الولايات المتحدة الامريكية (183,677 وفاة)، والبرازيل (117,756 وفاة)، والمكسيك (62,076 وفاة)، والهند (60,652 وفاة)، وبريطانيا (41,465 وفاة).

رام الله - دنيا الوطن