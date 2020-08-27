وزارتا الزراعة والاقتصاد: السماح للمزارعين بتسويق الخضروات للمواطنين بالأسعار المعتمدة

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني، السماح للمزارعين بتسويق المنتجات الزراعية والخضروات في الأسواق والمحلات التجارية، ضمن إجراءات الأمن والسلامة الصحية.



وقالت وزارة الاقتصاد في بيان أصدرته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة: إنه وبالتعاون مع وزارة الزراعة، تقرر السماح للمزارعين بالتوجة إلى أراضيهم الزراعية، وقطف المحاصيل الزراعية والخضروات، وبيعها للمواطنين بالأسعار المعتمدة، والتي تم نشرها على موقع الوزارة.



ودعت الوزارة المزارعين والتجار إلى الالتزام بهذه الأسعار، وعدم رفعها، وأن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو الاحتكار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.