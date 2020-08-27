دولي

الصين تنتقد مزاعم وزير الدفاع الأمريكي ضد الجيش الصيني

رام الله - دنيا الوطن
 انتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الأربعاء)، مزاعم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الأخيرة بشأن جيش التحرير الشعبي الصيني في مقال نُشر على إحدى وسائل الإعلام الأمريكية. 

وقال المتحدث تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي يومي، ردا على ذلك إن "مزاعم إسبر لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مضيفا أن عددا كبيرا من الحقائق والإحصاءات أكثر من كافية لفضح ودحض مثل هذه الأكاذيب والمغالطات بشأن ما يسمى "خطر الصين". 

وقال تشاو إنه منذ 1990، شارك الجيش الصيني في أكثر من 20 مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وأرسل أكثر من 40 ألف فرد عسكري، ما يجعل الصين أكبر مساهم بقوات حفظ السلام من بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. 

في غضون ذلك، قال تشاو إنه منذ إقامة الولايات المتحدة قبل أكثر من 240 عاما، شهدت 16 عامًا فقط دون حرب، مضيفًا أن ميزانيتها العسكرية لعام 2019 تجاوزت 716 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل الإنفاق العسكري المجمع للدول التسع التي تلي الولايات المتحدة في معدلات الانفاق العسكري. 

وبينما أشار تشاو إلى أن الصين تنتهج سياسة دفاعية وطنية ذات طبيعة دفاعية، قال إن كلا من دستور الحزب الشيوعي الصيني ودستور جمهورية الصين الشعبية ينصان بوضوح على أن الصين تتمسك بطريق التنمية السلمية وتعارض الهيمنة. 

قال تشاو "أتساءل ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة إصدار مثل هذه الإعلانات السياسية". 

وتساءل تشاو قائلا "أي دولة تمتلك مئات القواعد العسكرية حول العالم، وشنت حربًا وعمليات عسكرية بشكل غير قانوني ضد دول مثل العراق وليبيا وسوريا، وأرسلت سفنا وطائرات إلى المياه البعيدة عنها لاستعراض عضلاتها؟"، مضيفا "أي دولة مهووسة بعقلية الحرب الباردة وانسحبت من المعاهدات والمنظمات متعددة الأطراف واستخدمت العصي والقبضات بجنون وعطلت بشكل تعسفي القواعد العالمية؟" 

وأضاف المتحدث "يمكننا الحصول على الإجابة الصحيحة طالما أن بعض السياسيين الأمريكيين يحترمون الحقائق". 

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الصيني: التضامن والتعاون أقوى سلاح في الحرب على (كورونا)

وزير الخارجية الصيني: التضامن والتعاون أقوى سلاح في الحرب على (كورونا)

(كورونا) عالميا: أكثر من 830 ألف وفاة و24 مليونا و357 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: أكثر من 830 ألف وفاة و24 مليونا و357 ألف إصابة

ولايات أميركية تقاضي ترامب لسعيه إلى &#34;تقويض خدمة البريد&#34; قُبيل انتخابات الرئاسة

ولايات أميركية تقاضي ترامب لسعيه إلى "تقويض خدمة البريد" قُبيل انتخابات الرئاسة

وزير خارجية فرنسا يُحذّر من &#34;خطر اختفاء لبنان&#34;

وزير خارجية فرنسا يُحذّر من "خطر اختفاء لبنان"

قوات فرنسية وإيطالية تنتشر في شرق المتوسط ومدمرة أمريكية تشارك في مناورات مع تركيا

قوات فرنسية وإيطالية تنتشر في شرق المتوسط ومدمرة أمريكية تشارك في مناورات مع تركيا

ماكرون يضع خارطة طريق للإصلاح في لبنان

ماكرون يضع خارطة طريق للإصلاح في لبنان

فرنسا: تسجيل زيادة قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فرنسا: تسجيل زيادة قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الهند تواصل تسجيل قفزات قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الهند تواصل تسجيل قفزات قياسية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

"المرور" بغزة: لايمكن أن نسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات إلا للضرورة القصوى

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

المالكي: نُرحب بموقف ملك البحرين من موضوع التطبيع

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

نقابات واتحادات صحفية عربية تندد بالتطبيع وتدعو للتصدي لجميع أشكاله

&#34;الميزان&#34;: كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات (كورونا)

"الميزان": كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات (كورونا)

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُنكل بشقيقين من مدينة الخليل ويعتقل أحدهما

هيئة الأسرى: جيش الاحتلال يُنكل بشقيقين من مدينة الخليل ويعتقل أحدهما

أهالي سلوان يدعون لأداء صلاة الجمعة بخيمة الاعتصام بحي البستان

أهالي سلوان يدعون لأداء صلاة الجمعة بخيمة الاعتصام بحي البستان

مملكة هولندا تبدي استعدادها لزيادة دعم قطاع العدالة في فلسطين

مملكة هولندا تبدي استعدادها لزيادة دعم قطاع العدالة في فلسطين

وزارتا الزراعة والاقتصاد: السماح للمزارعين بتسويق الخضروات للمواطنين بالأسعار المعتمدة

وزارتا الزراعة والاقتصاد: السماح للمزارعين بتسويق الخضروات للمواطنين بالأسعار المعتمدة

منوعات

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: محمد رمضان عاري الصدر ويتباهى بعضلاته في طائرته الخاصة

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

شاهد: ميرهان حسين تشُعل (إنستغرام) بالرقص داخل سيارتها

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

مسؤول عن صفحة فنان عربي شهير يستغل اسمه للتعرف على النساء

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: &#34;غير صحيح&#34;

شاهد: أحمد خالد صالح عن فيديو حفل زفاف شقيقته: "غير صحيح"

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

نادين نسيب نجيم مصرّة على الهجرة من لبنان.. وهذا قرار عائلتها

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

صورة: قلادة دينا الشربيني تكشف المزيد عن علاقتها بعمرو دياب

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: مطرب شهير يكشف تعرضه للتحرش من طبيب أسنان

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

شاهد: اعلامي سوري يضرب زوجته الحامل.. وهي تشكو معاناتها بفيديو

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

كلاوديا شيفر تكشف سر تحولها من فتاة خجولة إلى عارضة أزياء

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية &#34;الاعتداء الجنسي&#34; لابراهيم معلوف تعود للواجهة

بعد ارتباطه بهبة طوجي.. قضية "الاعتداء الجنسي" لابراهيم معلوف تعود للواجهة

عربي

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

النيابة: المشتبه بهم في قضية الاغتصاب بفندق فيرمونت غادروا مصر في يوليو

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مصر تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

الأردن.. حظر تجول شامل في عمّان والزرقاء الجمعة

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل

إزالة ثمانية آلاف طن أسمنت وفولاذ من مرفأ بيروت تعادل برج إيفل