نقيب المهندسين بغزة يدعو لفك الحصار الإسرائيلي

ناجي سرحان نقيب المهندسين بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

دعا ناجي سرحان، نقيب المهندسين بغزة، لفك الحصار الإسرائيلي الظالم على غزة والسماح بمرور الإمدادات الصحية لمواجهة فيروس (كورونا)، وطالب السلطة الوطنية، ووزارة الصحة برام الله، بإدخال المعدات والمواد والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس.



وقال سرحان: إن نقابته وضعت كافة مقدراتها وإمكانياتها ولجانها تحت تصرف لجان الطوارئ العاملة في مواجهة الفيروس.



وقال سرحان: إننا اليوم نواجه تداعيات أزمة (كورونا) في ظروف الحصار الخانق، ونقص الإمكانيات والمعدات، وقد استطاعت غزة بتظافر الجهود الحكومية المختلفة، تأخير وصول الفيروس لعدة أشهر، إلى أن وصلنا إلى هذه الحالة، والتي تتطلب تظافر جهود الجميع حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا.



ودعا سرحان المواطنين لضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية، والالتزام بحظر التجول والتباعد الاجتماعي، وأخذ سبل الوقاية والتعقيم.



كما وثمن سرحان جهود وزارتي الصحة والداخلية، وكافة المؤسسات الرسمية، التي تواصل العمل ليلاً ونهاراً من أجل مواجهة الفيروس.